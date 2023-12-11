7 براءات اختراع دوليًّا يسجلها مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو بجامعة نجران

وأشار إلى أنه صنف أربعة باحثين من المركز ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023م، إضافة إلى تمويل المركز أكثر من 30 مشروعًا بحثيًّا لباحثين من جامعة نجران والجامعات السعودية والدولية ونتج عن هذا التمويل أكثر من 150 ورقة بحثية، كما نجح في الحصول على مشروعيْ تعاون دولي في عام 2019م ممولين لمدة ثلاث سنوات من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.