7 براءات اختراع دوليًّا يسجلها مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو بجامعة نجران

سجل مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو في جامعة نجران 7 براءات اختراع دوليًّا في مجالات تركيب وتوصيف المواد النانوية، وتصميم المواد المتقدمة، وتطبيقات النانو الحيوية، وحلول الطاقة والمعالجة البيئية.
وأوضح مدير مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو بالجامعة الدكتور جري سعيد القثامي، أن المركز ينشط في البحوث العلمية في مجالات علم المواد والكيمياء والفيزياء وتقنية النانو والهندسة والعلوم البيئية، وأسهم الباحثون في حصول الجامعة على المستوى التاسع في مؤشر "نيتشر" البريطاني لجودة الأبحاث العلمية لعام 2021م، نظير نشرهم بحثين في المجلات العلمية الرائدة الموجودة في قائمة التقييم.
وأشار إلى أنه صنف أربعة باحثين من المركز ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023م، إضافة إلى تمويل المركز أكثر من 30 مشروعًا بحثيًّا لباحثين من جامعة نجران والجامعات السعودية والدولية ونتج عن هذا التمويل أكثر من 150 ورقة بحثية، كما نجح في الحصول على مشروعيْ تعاون دولي في عام 2019م ممولين لمدة ثلاث سنوات من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.
وأكد "القثامي" أن المركز مجهّز بالتجهيزات العلمية الحديثة التي يتطلبها إنتاج وتحليل وقياس المواد النانوية، ويحتوي على مختبر الغرفة النظيفة مجهّز بأجهزة حديثة ومتطورة لتصنيع الأجهزة النانونية وقياس خصائصها.