غدًا.. "حقوق وواجبات الإعلامي قانونيًا" في ليلة ثرية تنظمها "إعلاميون"

وأضاف "الغربي": "مهنة الإعلام من المهن الدقيقة والمتخصصة والمهمة في مجال النشر، وتتطلب معرفة تامة بما هو مسموح وما هو غير مسموح للنشر مع أخذ الحذر من التجاوزات التي تضر بالإعلامي أو مؤسسته الإعلامية أو الخبر أو التقرير المنشور في وسائل الإعلام بما لا يكون له تبعات قانونية وقضائية في حق الإعلامي والجهة التي يتبع لها إعلاميًا، مع الأخذ بالأطر العامة والقضايا الحيوية ذات الشأن العام التي يجب التحقق منها وتوثيقها قبل النشر".