غدًا.. "حقوق وواجبات الإعلامي قانونيًا" في ليلة ثرية تنظمها "إعلاميون"

تنظم جمعية "إعلاميون"، غدًا الاثنين، ندوة "حقوق وواجبات الإعلامي قانونيًا"، وذلك في قاعة الفعاليات في مجمع الجمعيات بحي الملقا بالرياض على طريق الملك سلمان، حيث تنطلق الندوة في تمام الساعة 08:00 مسًاء.
ويتحدث في الندوة كل من: الوكيل المساعد للإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام سابقًا المستشار أحمد الحوت، ونائب رئيس مجلس جمعية الإعلام والاتصال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن العناد، والأمين العام لجمعية إحسان للخدمات القانونية سعود آل فطيح، فيما يدير الندوة الأكاديمية والمذيعة الدكتورة جميلة هليل.
وتتطرق الندوة إلى محاور: "من يحمي الإعلامي قانونيًا؟، والأنظمة واللوائح التي تحكم العمل الإعلامي.. ما لها وما عليها"، و"أهمية الدورات المتخصصة لرفع الوعي القانوني للإعلاميين"، وتحديث الأنظمة القانونية للعمل الإعلامي وربطها بمستجدات العصر"، "دور المحامي القانوني في الدفاع عن حقوق الإعلاميين"، والتثقيف القانوني ودور الجهات المسؤولة تجاه الإعلامي".
من جانبه، أوضح الأمين العام لجمعية "إعلاميون" ناصر بن فالح الغربي، أن جمعية "إعلاميون" إيمانًا منها بسبر مهنة الإعلام وتحقيق مقتضياتها المهنية والعملية والقانونية، وكذلك توضيح مهام الإعلامي وحقوقه وواجباته القانونية، انتهجت طرح مثل هذه الندوات المهنية والمتخصصة في مجال الإعلام، إضافة إلى المبادرات، وورش العمل ولقاءات علمية ينفذها مركز إعلاميون للدراسات والاستشارات.
وأضاف "الغربي": "مهنة الإعلام من المهن الدقيقة والمتخصصة والمهمة في مجال النشر، وتتطلب معرفة تامة بما هو مسموح وما هو غير مسموح للنشر مع أخذ الحذر من التجاوزات التي تضر بالإعلامي أو مؤسسته الإعلامية أو الخبر أو التقرير المنشور في وسائل الإعلام بما لا يكون له تبعات قانونية وقضائية في حق الإعلامي والجهة التي يتبع لها إعلاميًا، مع الأخذ بالأطر العامة والقضايا الحيوية ذات الشأن العام التي يجب التحقق منها وتوثيقها قبل النشر".
وأكد الأمين العام لجمعية "إعلاميون" أن الجمعية تسعى للمساهمة في الجهود المبذولة لضبط وحوكمة مهنة الإعلام، حيث أخذت الجمعية على عاتقها مبادرة تعنى بتحديد مفهوم الصحفي أو الإعلامي وفصله عن بقية المهن والمتطفلين على هذه المهنة القيمة والحساسة، من خلال مبادرة "من هو الإعلامي؟" لذلك تسعى جمعية "إعلاميون" انطلاقًا من دورها المهني وأهدافها ورؤيتها إلى المساهمة في تحديد متطلبات ومقتضيات مهنة الصحفي أو الإعلامي وتحديد مهامها وشروطها ومتطلباتها لتمييزها أسوة بقية المهنة الأخرى التي تجد الحماية والتقدير عبر ضوابط وآليات تنظيمية تكفل للمهنة عدم دخول الدخلاء والمتطفلين.