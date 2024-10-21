الأسبوع في 10 صور: معاناة فلسطينية مستمرة.. وقرود البابون تهاجم مدينة إفريقية بهذه الطريقة

1- سيدة تعاين الأضرار التي أحدثها إعصار ميلتون في منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ريبيكا بلاكويل/ أسوشيتد برس
2- غارة روسية تُحيل ليل سوق محلي في ميكولايف الأوكرانية إلى نهار.
ماركو إيفكوف/أسوشيتد برس
3- رجال الأمن يعاقبون رجلًا بعد مداهمته أثناء تدخينه الممنوعات في الإكوادور.
سانتياجو أركوس/ رويترز
4- أطفال فلسطينيون يقفون في طابور للحصول على الطعام في خان يونس جنوب قطاع غزة.
محمد سالم/ رويترز
5- نساء فلسطينيات يتفقدن الأضرار التي أحدثها العدوان الإسرائيلي على مخيم للنازحين في غزة.
حاتم خالد/ رويترز
6- شاب فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه ويبكي بحرقة بعد قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين شمال غزة.
عمر القطا/ فرانس برس
7- نازحون يبيتون ليلتهم بجوار مسجد في بيروت في ظل تصاعد التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل.
لويزا جولياماكي/ رويترز
8- قرود البابون تعبث بالقمامة أثناء مهاجمتها حيًّا سكنيًّا بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.
نيك بوثما/ رويترز
9- الشمس تشرق خلف مسجد تشامليجا الكبير بينما يغطي الضباب جسر البوسفور في إسطنبول بتركيا.
مراد سيزر/ رويترز
10- البدر في تمامه يُنير السماء بالقرب من شاطئ بوندي في العاصمة الأسترالية سيدني.
ديفيد جراي/ جيتي