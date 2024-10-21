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الأسبوع في 10 صور: معاناة فلسطينية مستمرة.. وقرود البابون تهاجم مدينة إفريقية بهذه الطريقة

الأسبوع في 10 صور: معاناة فلسطينية مستمرة.. وقرود البابون تهاجم مدينة إفريقية بهذه الطريقة
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1- سيدة تعاين الأضرار التي أحدثها إعصار ميلتون في منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ريبيكا بلاكويل/ أسوشيتد برس

2- غارة روسية تُحيل ليل سوق محلي في ميكولايف الأوكرانية إلى نهار.

ماركو إيفكوف/أسوشيتد برس

3- رجال الأمن يعاقبون رجلًا بعد مداهمته أثناء تدخينه الممنوعات في الإكوادور.

سانتياجو أركوس/ رويترز

4- أطفال فلسطينيون يقفون في طابور للحصول على الطعام في خان يونس جنوب قطاع غزة.

محمد سالم/ رويترز

5- نساء فلسطينيات يتفقدن الأضرار التي أحدثها العدوان الإسرائيلي على مخيم للنازحين في غزة.

حاتم خالد/ رويترز

6- شاب فلسطيني يحمل جثمان أحد أقاربه ويبكي بحرقة بعد قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين شمال غزة.

عمر القطا/ فرانس برس

7- نازحون يبيتون ليلتهم بجوار مسجد في بيروت في ظل تصاعد التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل.

لويزا جولياماكي/ رويترز

8- قرود البابون تعبث بالقمامة أثناء مهاجمتها حيًّا سكنيًّا بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

نيك بوثما/ رويترز

9- الشمس تشرق خلف مسجد تشامليجا الكبير بينما يغطي الضباب جسر البوسفور في إسطنبول بتركيا.

مراد سيزر/ رويترز

10- البدر في تمامه يُنير السماء بالقرب من شاطئ بوندي في العاصمة الأسترالية سيدني.

ديفيد جراي/ جيتي

ولاية فلوريدا الأمريكية
إعصار ميلتون

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