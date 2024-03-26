مركاز البلد الأمين يناقش فرص وممكنات الاستثمار بقطاع الترفيه والسياحة بمكة المكرمة

ومن ناحيته، قال الشيخ ⁠⁠أحمد بن داوود - عضو مجلس الإدارة لشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة - والرئيس التنفيذي لشركة بن داوود القابضة: "كانت انطلاقتنا مع أول فرع في العام ١٩٨٤ ثم تطور وجودنا من جدة إلى باقي مدن المملكة، واجهنا بعض التحديات كأغلب التجار وهل نعطي الأولوية لجدة أو لمكة وفقاً لمعايير عدد السكان والقوة الشرائية وتواجد الشركات وارتفاع الرواتب الذي تتميز به جدة، إلا أن مكة تتميز بسمعتها الدينية وارتباطها بالحج والعمرة إضافة لتحديات ارتفاع الإيجارات ونزع الملكية وتحديات الوقت والتضاريس وعدم وجود مردود للاستثمارات إلا في فترة الحج والعمرة، ورغم زيادة عدد الزوار لكن في المقابل القوة الشرائية ضعيفة.