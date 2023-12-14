إطلاق المرحلة التشغيلية لمركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض

يُذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى محوري تركيز هما المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، حيث يسهم ذلك في رفع الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، كما يساعد تمكين الثورة الصناعية الرابعة في تنمية الاقتصاد الرقمي.