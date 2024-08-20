رئيس جمهورية كينيا يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

إلى ذلك، استقبل دولة رئيس وزراء كينيا، السيد موساليا مودافادي في مقر الحكومة، معالي الدكتور محمد العيسى، حيث ناقشَ الجانبان مجالات التعاوُن الثّنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.