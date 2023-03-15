مجمع الملك عبدالله الطبي يعيد تركيب يد مبتورة لأحد المقيمين

وبعد المعاينة قرّر الفريق الطبي تجهيز المصاب لنقله إلى العمليات، لإجراء عملية جراحية عاجلة، بقيادة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور بدر رجب، ومشاركة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور رحيل قادري، واستشاري جراحة العظام الدكتور عمرو الباز، تم فيها إصلاح الشريان المغذّي لليد، وإصلاح الأوتار والأعصاب، وإعادة اليد لطبيعتها؛ في عملية استغرقت 6 ساعات تكلّلت ولله الحمد بالنجاح، بعدها نُقل المريض لقسم التنويم ومتابعة الخطة العلاجية من قبل الفرق التمريضية والتخصصات الأخرى.