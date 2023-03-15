مجمع الملك عبدالله الطبي يعيد تركيب يد مبتورة لأحد المقيمين

تمكّن فريق طبي بـ"مجمع الملك عبدالله الطبي" متخصص في جراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، بفضل الله؛ من التدخل السريع لإعادة يد مقيم يبلغ من العمر 27 عامًا بعد تعرضها إلى شبة بتر بالكامل، بسبب قطعها أثناء استخدام منشار كهربائي "صاروخ".
وفي التفاصيل: استقبل قسم الطوارئ بالمجمع الطبي عاملًا تعرّضت يده لقطع وشبه بتر بالكامل، وإصابة الشريان والأوتار والأعصاب المغذية لليد أثناء استخدامه للمنشار، وفور وصوله للطوارئ تمت مناظرة حالة العامل من قبل فريق جراحة الأوعية الدموية، وأُجريت له كامل الفحوصات الطبية اللازمة، ونظرًا لخطورة الحالة تم استدعاء فريق جراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام؛ لدراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة.
وبعد المعاينة قرّر الفريق الطبي تجهيز المصاب لنقله إلى العمليات، لإجراء عملية جراحية عاجلة، بقيادة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور بدر رجب، ومشاركة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور رحيل قادري، واستشاري جراحة العظام الدكتور عمرو الباز، تم فيها إصلاح الشريان المغذّي لليد، وإصلاح الأوتار والأعصاب، وإعادة اليد لطبيعتها؛ في عملية استغرقت 6 ساعات تكلّلت ولله الحمد بالنجاح، بعدها نُقل المريض لقسم التنويم ومتابعة الخطة العلاجية من قبل الفرق التمريضية والتخصصات الأخرى.
يُذكر أن قسم جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، أجرى ١٤٠ عملية جراحية خلال عام 2021-2022م.