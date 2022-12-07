بمشاركة محلية ودولية واسعة.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للتمور

رعى أمس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للتمور اللذين نظَّمهما المركز الوطني للنخيل والتمور بمشاركة محلية وعربية ودولية لـ 36 دولة من مختلف دول العالم.
وقام أمير الرياض بجولة على المعرض، اطلع فيها على آخر التطورات في إنتاج النخيل والتمور والاستفادة منها، ودعم برامج الاستثمار والتنمية فيها.
وأوضح نائب وزير البيئة المياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن المؤتمر والمعرض الدولي للتمور يأتي في إطار الجهود لتحقيق التوعية حول المنتجات القائمة على التمور، وتعزيز الفوائد الغذائية للتمور بوصفها فاكهة غير اعتيادية، وتقديم المقترحات للتغلب على تحديات قطاع التمور، وليكون حافزًا لتعزيز الشراكات الرامية لتنمية القطاع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف "المشيطي": المنتدى يسعى لدعم التجارة، وتبادل المعارف، والعمل على تنويع الاقتصاد، وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء منصة عالمية؛ لتطوير نطاق فعاليات قطاع التمور، ودعم الابتكار والصناعات التحويلية.
وصرَّح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور محمد النويران، بأن المؤتمر والمعرض، اللذين انطلقا أمس وتستمر فعالياتهما إلى يوم السبت القادم بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، يناقشان العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منصة عالمية لتطوير نطاق فعاليات قطاع التمور، ودعم الابتكار والصناعات التحويلية.
وأضاف الدكتور النويران بأن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن سبع جلسات. وتضم أعمال اليوم الأول 3 جلسات، وتتناول الجلسة الأولى "ندوة الاستثمار"، بينما تناقش الجلسة الثانية "منتجات مبتكرة للمخابز والحلويات"، وفي الختام الجلسة الثالثة بعنوان "المشروبات والمنتجات الصحية المبتكرة".
إلى ذلك، تتضمن جلسات اليوم التالي أربعة محاور: الجلسة الرابعة بعنوان "التكنولوجيا والابتكار لتعزيز المرونة والاستدامة في قطاع تمور النخيل"، الجلسة الخامسة "طرق الاستدامة في قطاع النخيل والتمور"، بينما الجلسة السادسة تأتي بعنوان "تجهيز وتنمية أسواق النخيل والتمور"، في حين الجلسة السابعة (قبل الأخيرة) عن "الموضوعات المهمة في قطاع النخيل"، ويُختتم المؤتمر بموجز التوصيات والجلسة الختامية.