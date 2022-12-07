بمشاركة محلية ودولية واسعة.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للتمور

وصرَّح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور محمد النويران، بأن المؤتمر والمعرض، اللذين انطلقا أمس وتستمر فعالياتهما إلى يوم السبت القادم بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، يناقشان العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منصة عالمية لتطوير نطاق فعاليات قطاع التمور، ودعم الابتكار والصناعات التحويلية.