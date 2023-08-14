إنقاذ حياة مواطن ستيني من نزيف دموي بالجمجمة في مستشفى الملك خالد بالخرج

وفي التفاصيل، تم استقبال المريض وتنويمه بعد إحالته من إحدى المنشآت الصحية التابعة "للتجمع الأول"، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود نزيف مزمن كبير الحجم تحت آلام الجافية من الجانب الأيمن من الدماغ، ليتم التدخل الجراحي العاجل عبر عمل ثقوب صغيرة في الجمجمة ساعدت على تخفيف الضغط في الدماغ بنجاح، حيث غادر المريض المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي وتماثله للشفاء -ولله الحمد-.