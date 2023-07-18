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بالصور .. "السديس" يُسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام تمهيدًا لاستبداله

خلال مراسم التسليم بمجمع الملك عبدالعزيز بحضور قيادات رئاسة شؤون الحرمين
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس يسلم صالح الشيبي كسوة الكعبة
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس يسلم صالح الشيبي كسوة الكعبة

سلّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، بحضور قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك خلال إقامة مراسم التسليم بمقر مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة.

وفي التفاصيل، جرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام، خلال الحفل الذي أقامته الرئاسة بالمجمع، تمهيدًا لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة المحرم ١٤٤٥هـ.

عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين
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مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة
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