بالصور .. "السديس" يُسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام تمهيدًا لاستبداله

وفي التفاصيل، جرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام، خلال الحفل الذي أقامته الرئاسة بالمجمع، تمهيدًا لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة المحرم ١٤٤٥هـ.