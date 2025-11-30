المريخ على بُعد 362 مليون كيلومتر من الأرض في أقصى مداراته

في تطور فلكي لافت، وصل كوكب المريخ اليوم 30 نوفمبر 2025 إلى أبعد نقطة له عن الأرض في مداره حول الشمس، في ظاهرة تُعرف باسم "الأوج"، حيث بلغ بعده نحو 2.42 وحدة فلكية، ما يعادل تقريبًا 362 مليون كيلومتر.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أن المريخ يدور في مدار بيضاوي، وعند وصوله إلى الأوج، تكون المسافة بينه وبين الأرض في أقصاها خلال دورته المدارية، ما ينعكس على حجمه الظاهري وسطوعه في السماء، إذ لا يتجاوز قطره الظاهري 3.9 ثوانٍ قوسية، ليبدو أصغر وأقل لمعانًا.
وأضاف أبو زاهرة أن موقع المريخ خلال هذه الفترة يكون قريبًا من الشمس بالنسبة للراصد من الأرض، بزاوية فاصلة تقارب 10.4 درجات، ما يجعله في منطقة الاقتران الشمسي، ويقلل من فرص رصده بأمان باستخدام التلسكوبات أو المناظير.
وأكد أهمية تجنب توجيه أدوات الرصد نحو الأجرام القريبة من الشمس حرصًا على السلامة، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة رغم صعوبة مشاهدتها تُعد فرصة علمية لدراسة حركة الكواكب وفهم التغيرات في المسافات الفلكية.
ويُعد وصول المريخ إلى الأوج مناسبة فلكية مهمة تسهم في متابعة موقعه بدقة وتعزيز الدراسات المرتبطة بديناميكية النظام الشمسي.