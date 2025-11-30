المريخ على بُعد 362 مليون كيلومتر من الأرض في أقصى مداراته

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أن المريخ يدور في مدار بيضاوي، وعند وصوله إلى الأوج، تكون المسافة بينه وبين الأرض في أقصاها خلال دورته المدارية، ما ينعكس على حجمه الظاهري وسطوعه في السماء، إذ لا يتجاوز قطره الظاهري 3.9 ثوانٍ قوسية، ليبدو أصغر وأقل لمعانًا.