"هدية" تسير ناقلات الضيافة لاستقبال المعتمرين والزوار في الحدود الشمالية في غرة رمضان

سيرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ناقلات وجبات إفطار الصائمين وضيافة ضيوف الرحمن، إلى منفذ جديدة عرعر الحدودي، في مبادرة بالشراكة بين وزارة الحج والعمرة وإمارة منطقة الحدود الشمالية، وتنفيذ جمعية هدية الحاج والمعتمر بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بعرعر؛ لاستقبال وضيافة قاصدي الحرمين الشريفين في المنفذ الحدودي.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الماجد عن شكره وامتنانه لإمارة منطقة الحدود الشمالية ووزارة الحج والعمرة على ثقتهم بالجمعية ومنسوبيها في تنفيذ هذا المشروع المبارك في وفادة أغلى وفد بتوجيه من القيادة الرشيدة، رعاها الله.
وبين "الماجد" أن الجمعية وشركاءها يعملون على تقديم "180” ألف وجبة إفطار ووجبات جافة، وأكثر من "300” ألف عبوة سقيا من المياه الصحية، وخدمات الضيافة النوعية وخدمات الراحة على كراسي المساج؛ بهدف تقديم نموذجية متكاملة نسعى بعون الله لاستنساخ هذه التجربة في جميع المنافذ الحدودية للمملكة العربية السعودية.