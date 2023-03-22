"هدية" تسير ناقلات الضيافة لاستقبال المعتمرين والزوار في الحدود الشمالية في غرة رمضان

وبين "الماجد" أن الجمعية وشركاءها يعملون على تقديم "180” ألف وجبة إفطار ووجبات جافة، وأكثر من "300” ألف عبوة سقيا من المياه الصحية، وخدمات الضيافة النوعية وخدمات الراحة على كراسي المساج؛ بهدف تقديم نموذجية متكاملة نسعى بعون الله لاستنساخ هذه التجربة في جميع المنافذ الحدودية للمملكة العربية السعودية.