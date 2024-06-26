قادمين من شتى بقاع العالم.. خمسة مواقع تثري تجربة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

ويعد قسم المخطوطات والكتب النادرة داخل المسجد النبوي في باب عثمان، الذي يعمل على فترتين صباحية من 8 صباحًا، حتى الـ 12 مساءً، ومسائية من الـ4 مساءً، وحتى الـ8 مساءً من أهم المواقع للزيارة؛ لما يحويه من مخطوطـات نادرة وقيمـة يقدر عددها نحو 4052 مخطوطة أصليـة، و60 ألف مخطـوط رقمي و4600 مخطوطة مصـورة، بالإضافة إلى 250 مصحف مخطوط، و200 مصحف مطبوع.