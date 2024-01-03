"التجارة" تضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية "مغشوشة" في مستودع بالشرقية

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن لثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المتخصصة.