محليات

"التجارة" تضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية "مغشوشة" في مستودع بالشرقية

الفرق الرقابية حجزت الكميات المضبوطة واستدعت صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات
"التجارة" تضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية "مغشوشة" في مستودع بالشرقية

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أكثر من 123 ألف علبة معدنية خاصة بتثبيت الأفياش الجدارية مخالفة للمواصفات القياسية السعودية؛ في مستودع مخالف في المنطقة الشرقية.

وحجزت الفرق الرقابية للوزارة الكميات المضبوطة، واستدعت صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن لثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المتخصصة.

وزارة التجارة
المنطقة الشرقية
المواصفات القياسية
نظام مكافحة الغش التجاري
الأفياش الجدارية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org