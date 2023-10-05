"النيابة العامة" تستعرض جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي باجتماع رابطة المدعين العموم الدولية

‬شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP) المقام في العاصمة البريطانية لندن، من خلال ورقة عمل تناولت فيها الاستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، والإجراءات المتبعة لاستعادة عائدات الجريمة، وبيان جهود المملكة في حماية العمليات البنكية من أي تهديدات محتملة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، من خلال استخدام تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، والجهود المؤسسية للجهات المالية والرقابية والتقنية في تعزيز عمليات التحليل المالي، والكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال والسياسات التي تتبعها لحماية النظام المالي في المملكة.