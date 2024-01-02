شاهد من شعاب جبال طويق.. لقطات من بواكير ظهور "الفقع" ورصد لفوائده وعلاماته

و"الرقروق الحولي" والقصيص الدائم من العلامات التي يُستدل بها على ظهور الفقع؛ غير أن "الحولي" أكثر دلالة من "النبات ثنائي الحول"؛ ذلك أن جذور القصيص ربما نبتت أول مرة من عام سابق ونمت مرة أخرى، وليست نبتة من نبات الموسم القائم بتأثير هطول أمطار الوسم الأخيرة، ولا يكون ذلك في الرقروق الحولي الذي ينبت ويتكاثر فقط من البذور.. كما أن وجود النبتتين ليس شرطًا لازمًا باستمرار على وجود الفقع؛ ففي حالات كثيرة يمكن أن توجد في الأرض نبتتا القصيص والرقروق أو إحداهما ولا يوجد الفقع.