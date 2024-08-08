المملكة تفوز بجائزة "معايير الجودة العالمية للتنمية المستدامة" لتطبيق "مرشدك الزراعي" لعام 2024

حققت المملكة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنجازًا عالميًا رفيع المستوى بحصولها على جائزة معايير الجودة العالمية للتنمية المستدامة لتطبيق مرشدك الزراعي لعام 2024م من خلال تطبيق مرشدك الزراعي، التي حصلت على شهادة من الاتحاد العالمي لأصدقاء الأمم المتحدة، كأول جهة حكومية الأفضل في القطاع الزراعي لعام 2024م وذلك خلال مشاركتها في حفل أهداف التنمية المستدامة لتمكين المستقبل في الشرق الأوسط بعنوان "النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل منطقة مزدهرة".