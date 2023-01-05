جامعة "المؤسس" تحقق المركز الأول في بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة

وحلت في المركز الثاني جامعة الملك سعود، وفي المركز الثالث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشملت المنافسات سباق 200م وسباق 400م والوثب الطويل، والكرة الحديدية، والقرص، والرمح، في غضون ذلك انطلقت اليوم منافسات كرة الهدف للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 8 فرق قسمت إلى مجموعتين.