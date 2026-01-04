المرور السعودي يحذّر من السلوكيات الأربع الخاطئة المسببة للازدحام المروري

حذّر المرور السعودي من أربع سلوكيات خاطئة يمارسها بعض قائدي المركبات أثناء الازدحامات المرورية، مؤكدًا أن هذه التصرفات تسهم في تعطيل الحركة المرورية ورفع مستوى المخاطر على مستخدمي الطريق.
وأوضح المرور السعودي أن من أبرز هذه السلوكيات إساءة استخدام منبّه المركبة دون مبرر، والتنقّل من مسار إلى آخر بصورة عشوائية، إضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم الازدحام وإرباك حركة السير.
ودعا قائدي المركبات إلى التقيد بتنظيمات السير على الطرق، والتحلي بالسلوك المروري الصحيح عند حدوث الازدحامات، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية، والحفاظ على سلامة الجميع، والحد من الحوادث الناتجة عن التصرفات غير النظامية.
وأكد أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعكس وعيًا مروريًا يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، مشددًا على أهمية التعاون بين قائدي المركبات لضمان استخدامٍ آمنٍ للطريق، خاصة خلال أوقات الذروة.