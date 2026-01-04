المرور السعودي يحذّر من السلوكيات الأربع الخاطئة المسببة للازدحام المروري

وأوضح المرور السعودي أن من أبرز هذه السلوكيات إساءة استخدام منبّه المركبة دون مبرر، والتنقّل من مسار إلى آخر بصورة عشوائية، إضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم الازدحام وإرباك حركة السير.