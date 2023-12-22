"الاعتذار والزيف والمدهش".. "‏الشريان" يستنكر انطباعات "أدونيس" ⁩عن ⁧الحجاب⁩ بالسعودية

وأضاف: من جملة ما قال أدونيس بطريقة استشراقية: "لم نر بالكاد يعني أربع خمس نساء محجبات، وبعضهن "أجو" حتى بنوع من الاعتذار أن هذا لسنا نحن وإنما احتراماً لأبوينا في البيت أبقينا هذا الحجاب، لكن نحن لا تعتبرنا من المحجبات، ويعلق أدونيس: "فهذا أول حدث تاريخي . تاريخي بالنسبة ليّ، شيء مدهش". ‏