143 لاعبة.. "التقني والمهني" يُطلق غدًا "بطولة كرة القدم للبنات - صالات" بالأحساء

من جانبه أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، إلى استعداد المنطقة المبكر لاستضافة هذه البطولة النوعية بمحافظة الأحساء، والعمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاحها وتحقيق غاياتها المتمثلة في تعزيز مفهوم الرياضة والصحة البدنية للوصول إلى مجتمع صحي نشط، واكتشاف المواهب وتنميتها وصقلها، وتوظيف الطاقات الإبداعية فيما هو مثمر ونافع، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، وتقوية العلاقات الاجتماعية لعضوات الفريق والمجتمع، وتنمية الأخلاق الحميدة وغرس منظومة قيمية صالحة لدى المتدربة، كالأمانة، والتعاون، والعمل بروح الجماعة، والإيجابية، وتحمل الضغوطات الجسدية والنفسية.