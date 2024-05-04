143 لاعبة.. "التقني والمهني" يُطلق غدًا "بطولة كرة القدم للبنات - صالات" بالأحساء
تطلق المؤسسةُ العامة للتدريب التقني والمهني، متمثلة في الإدارة العامة للأنشطة، غدًا؛ النسخةَ الثانية من بطولة دوري كرة القدم للبنات "صالات" التي تنظّمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية على صالة مدينة أبيكس الرياضية بالأحساء، بمشاركة 143 لاعبة يمثلن 11 منتخبًا لإدارات التدريب التقني بالمملكة.
وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله الدحيلان، أن هذه البطولة التي تستمرّ حتى الثاني من شهر ذي القعدة المقبل، من البرامج المركزية الرياضية لعام 2024م، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمتدرّبات لممارسة هواية رياضة كرة القدم بشكل رسمي وفق تنظيمات وتعليمات تمّ وضعها من قبل الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة ممثّلة في قسم النشاط الرياضي تجعل ممارسة هذه الهواية تحقق التنافس وصقل الموهبة وتطوير الجانب المعرفي في مجال هذه الرياضة.
من جانبه أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، إلى استعداد المنطقة المبكر لاستضافة هذه البطولة النوعية بمحافظة الأحساء، والعمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاحها وتحقيق غاياتها المتمثلة في تعزيز مفهوم الرياضة والصحة البدنية للوصول إلى مجتمع صحي نشط، واكتشاف المواهب وتنميتها وصقلها، وتوظيف الطاقات الإبداعية فيما هو مثمر ونافع، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، وتقوية العلاقات الاجتماعية لعضوات الفريق والمجتمع، وتنمية الأخلاق الحميدة وغرس منظومة قيمية صالحة لدى المتدربة، كالأمانة، والتعاون، والعمل بروح الجماعة، والإيجابية، وتحمل الضغوطات الجسدية والنفسية.