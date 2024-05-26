أجواء مستقرة بوجه عام.. توقعات بهطول أمطار بهذه المواقع غدًا

تستمر فرص هطول الأمطار محليًا على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، غدًا الإثنين، في الوقت الذي يُتوقع أن تسود فيه أجواء مستقرة وحارة بوجه عام في باقي المناطق.