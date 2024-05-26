أجواء مستقرة بوجه عام.. توقعات بهطول أمطار بهذه المواقع غدًا

تستمر فرص هطول الأمطار محليًا على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، غدًا الإثنين، في الوقت الذي يُتوقع أن تسود فيه أجواء مستقرة وحارة بوجه عام في باقي المناطق.
ووفق آخر التوقعات الجوية الصادرة عن "طقس العرب" يُتوقع أن يكون الطقس مستقرًا، صباح الإثنين، على أن تبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكاثر تدريجيًا على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.
فيما تتهيأ الفرصة اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات رعدية من الأمطار.
كما لا يُستبعد أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومُترافقة وحدوث البرق والرعد وزخات البرد، ما قد يتسبب بجريان الأودية والسيول محليًا.