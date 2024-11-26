ضمن حملة "شتاء المدينة".. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية منوّعة لمختلف الأعمار
تنفّذ هيئة تطوير المدينة المنوّرة، برامج ومنتجات حملة "شتاء المدينة" التي تهدف إلى تعزيز البرامج والأنشطة التي تستهدف مختلف الأعمار من الأهالي والزائرين، وإثراء تجربتهم الثقافية والسياحية والتعرُّف على أبرز المعالم الدينية والتاريخية والثقافية بالمدينة المنوّرة.
وتشمل فعاليات "شتاء المدينة"، التي تستمر حتى نهاية العام الحالي 2024م، بالشراكة مع الجهات والشركات الاستثمارية، 30 منتجاً تتضمن جولات سياحية بوساطة الحافلات المرخصة، لزيارة عددٍ من الوجهات والمعالم التاريخية والدينية، والتجارب الثقافية والمعرفية، والجولات في المتاحف والمعارض، والمزارع التي تمثّل أحد مسارات البرامج الثقافية والسياحية لزوّار المدينة المنوّرة من داخل المملكة وخارجها.
وتتيح الحملة للمستفيدين، اختيار برامج رحلاتهم وحجز الفعالية عبر موقع "روح المدينة" التابع للهيئة السعودية للسياحة https://madinah.halayalla.com، وتشمل زيارة المعارض والمتاحف بجوار المسجد النبوي التي تضم متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، ومعرض ومتحف بستان الصافية، من خلال استكشاف تاريخ الحضارة الإسلامية، وتفاصيل السيرة النبوية في رحلة تاريخية، والتعرُّف على قصة الخلق، ومعايشة تجربة تجمع بين الماضي والحاضر من خلال أحدث التقنيات المرئية والصوتية المستخدمة في المعارض والمتاحف.
كما توفّر منتجات الحملة للزائر إمكانية المشاركة في رحلات إلى قمة جبل أُحد، واستكشاف موقع معركة أُحد التاريخية من أعلى الجبل، إضافة إلى معايشة مغامرات تسلّق الجبال والتخييم عبر رحلات منظمة بإشراف مختصين في هذه الرياضة، وغيرها من تجارب الرحلات والجولات في المعالم التاريخية والحضارية، وإلى جانب تجربة قطف التمور في مزارع المدينة المنوّرة، والتعرُّف على مراحل الزراعة والإنتاج.