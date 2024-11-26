ضمن حملة "شتاء المدينة".. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية منوّعة لمختلف الأعمار

كما توفّر منتجات الحملة للزائر إمكانية المشاركة في رحلات إلى قمة جبل أُحد، واستكشاف موقع معركة أُحد التاريخية من أعلى الجبل، إضافة إلى معايشة مغامرات تسلّق الجبال والتخييم عبر رحلات منظمة بإشراف مختصين في هذه الرياضة، وغيرها من تجارب الرحلات والجولات في المعالم التاريخية والحضارية، وإلى جانب تجربة قطف التمور في مزارع المدينة المنوّرة، والتعرُّف على مراحل الزراعة والإنتاج.