اليابان تفتح أبوابها للسعوديين والمقيمين.. تسهيلات جديدة وتأشيرة الدخول في دقائق

أعلنت اليابان تقديم تسهيلات جديدة لمنح التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية.
وتشمل هذه الإجراءات الجديدة ما يلي:
• أصبح بإمكان جميع الجنسيات الأجنبية الذين سيُطلب منهم الحصول على تأشيرة لزيارة اليابان جميع المواطنين السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، التقديم لتأشيرة إقامة قصيرة الأجل للسفر السياحي إلى اليابان عبر الإنترنت ببساطة وفي وقت وجيز، وذلك عبر موقع الويب JAPAN eVISA (https://www.evisa.mofa.go.jp).
وفي حال تم نجاح التقديم، سيتم إرسال تأشيرة تأكيد رقمية إلى مقدم الطلب، وعند دخول مكتب الهجرة إلى اليابان، يحتاج حامل التأشيرة الإلكترونية إلى تسجيل الدخول في موقع Japan eVISA" وإظهار التأشيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستوقف إجراءات الدخول المتعلقة بوباء الكوفيد 19 إلى البلاد ابتداءً من 8 مايو 2023 بما يتماشى مع تصنيف الوباء على أنه مرض شائع، هذا يعني أن المسافرين لن يعودوا بحاجة إلى تقديم دليل على التطعيم أو اختبار PCR سلبي ابتداءً من 8 مايو 2023.
وأكد المدير التنفيذي لدى منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط كوباياشي دايسوكي، سيتم بدء تقديم الطلبات عبر الإنترنت للحصول على تأشيرات إقامة قصيرة الأجل في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ترتيبات الإعفاء من التأشيرة للإقامة قصيرة الأجل للمواطنين القطريين، حيث ستُسهل عملية زيارة اليابان من أجل أغراض سياحية.
وتأتي تلك الإجراءات في الوقت المناسب حيث تم تفعيلها تزامنًا مع فترة الإجازات.