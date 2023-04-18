اليابان تفتح أبوابها للسعوديين والمقيمين.. تسهيلات جديدة وتأشيرة الدخول في دقائق

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستوقف إجراءات الدخول المتعلقة بوباء الكوفيد 19 إلى البلاد ابتداءً من 8 مايو 2023 بما يتماشى مع تصنيف الوباء على أنه مرض شائع، هذا يعني أن المسافرين لن يعودوا بحاجة إلى تقديم دليل على التطعيم أو اختبار PCR سلبي ابتداءً من 8 مايو 2023.