وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تُقَدّم خدماتها في 38 موقعًا حول المملكة

وتبدأ الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم يوم الثلاثاء، تقديم خدماتها للرجال في بريدة بمركز صحي حي السالمية، ومركز صحي حي الضاحي، ومركز صحي حي الضاحي الشرقي، ومركز صحي حي القصيعة، وللنساء في الثانوية الأولى بالمذنب، والثانوية الخامسة بالرس، والمتوسطة الثانية والعشرين ببريدة؛ فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في مركز صحي حي الصناعة، ومركز صحي حي الصفاء، ومركز صحي حي الرفيعة، ومركز صحي حي الغماس ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع، وفي متوسطة وثانوية مركز قصيباء في عيون الجواء، وثانوية البكيرية لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في المتوسطة الثانية بالمذنب، والمتوسطة الثامنة والعشرين ببريدة، ويوم الخميس في الثانوية الثالثة بالمذنب، وللرجال في إدارة المجاهدين ببريدة لمدة يوم لكل موقع.