"الفضلي" يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة لمناقشة الأداء خلال 2023

عقد مجلس إدارة صندوق البيئة اليوم، اجتماع مجلس الإدارة الثالث خلال العام المالي الحالي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس أداء الصندوق خلال عام 2023م، كما اطلع المجلس على تقرير منجزات الربع الثالث من عام 2023، وتقرير الأداء المالي للصندوق للربع الثالث، فيما تم عرض التقدم في برامج الحوافز والمنح.
وبحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.