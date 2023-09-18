"الفضلي" يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة لمناقشة الأداء خلال 2023

وناقش المجلس أداء الصندوق خلال عام 2023م، كما اطلع المجلس على تقرير منجزات الربع الثالث من عام 2023، وتقرير الأداء المالي للصندوق للربع الثالث، فيما تم عرض التقدم في برامج الحوافز والمنح.