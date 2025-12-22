أشواط للصقور المنغولية والسيدات والمدارس.. إضافات جديدة تُعيد تشكيل مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

تتجه أنظار الصقارين نحو مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي يحمل طابعًا متجددًا ويضم إضافات نوعية تُعد الأوسع منذ انطلاق المهرجان، بما يعزّز مكانته كأكبر تجمع للصقور في العالم، بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية من حيث عدد الصقور المشاركة.
ويؤكد المهرجان، هذا العام، توجّهه نحو تطوير مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، عبر إدخال أشواط جديدة، من بينها استحداث شوط المدارس الذي يتيح للطلاب المشاركة في الهواية التراثية، وترسيخ حضورها في الوعي المدرسي وتعزيز انتقالها للأجيال القادمة، إلى جانب استحداث شوط السيدات الذي يشكّل خطوة بارزة نحو توسيع دائرة المشاركة وخلق مساحة منافسة للنساء في هواية الصيد بالصقور.
كما يشهد المهرجان مشاركة الصقور المنغولية لأول مرة، عبر شوط "نوفا"، وكذلك عبر شوط آخر للصقور المنغولية، بإجمالي جوائز للشوطين تبلغ 887 ألف ريال، إذ تأتي هذه الإضافة بعد أن خصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 منطقةً مخصصةً للصقور المنغولية وطرح 50 صقرًا للبيع في مزادات يومية، ما يعكس تنامي اهتمام الصقارين بهذه السُّلالة المعروفة بضخامة حجمها وقوة تحمّلها وقدرتها العالية على التدريب.
ويأتي إدراج هذه الأشواط الجديدة ضمن نهج تطويري يهدف إلى توسيع قاعدة الصقارين في المملكة وتعزيز حضور الهواية بوصفها موروثًا ثقافيًا واقتصاديًا، إذ تجمع مسابقة الملواح هذا العام بين فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة للصقارين المحليين، وفئتي الملاك والمحترفيم للدوليين، في أشواط تُبرز مهارات الصقور وقيم الالتزام والانضباط التي تقوم عليها الهواية.
ويستمر المهرجان في تقديمه جوائز مالية كبيرة، تتجاوز 38 مليون ريال، موزعة على مسابقتي الملواح والمزاين، مما يجعله الحدث الأكبر عالميًا على مستوى مسابقات الصقور، فيما تعد جوائز كؤوس الملك عبدالعزيز، وشوطا "سيف الملك" للفروخ، وشوطا "شلفا الملك" للقرناس، من أبرز الألقاب التي يتنافس عليها الصقارون، لما تمثله من قيمة رمزية ومكانة رفيعة في مجتمع الصقارة.
ويبرز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حضور المملكة العالمي في حفظ الموروث العريق، عبر وجهة دولية تجمع نخبة الصقارين من مختلف الدول في منافسة تعكس عمق الهوية الثقافية للمملكة ومكانتها كموطنٍ للصقور والصقارين.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026، الذي يشهد إقامة 139 شوطًا على مدى 17 يومًا من المنافسة، بمشاركة تسع دول.