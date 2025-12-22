أشواط للصقور المنغولية والسيدات والمدارس.. إضافات جديدة تُعيد تشكيل مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

ويؤكد المهرجان، هذا العام، توجّهه نحو تطوير مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، عبر إدخال أشواط جديدة، من بينها استحداث شوط المدارس الذي يتيح للطلاب المشاركة في الهواية التراثية، وترسيخ حضورها في الوعي المدرسي وتعزيز انتقالها للأجيال القادمة، إلى جانب استحداث شوط السيدات الذي يشكّل خطوة بارزة نحو توسيع دائرة المشاركة وخلق مساحة منافسة للنساء في هواية الصيد بالصقور.