"الصحة" تُجدد تحذيراتها لضيوف الرحمن: تجنبوا الخروج تحت أشعة الشمس في هذا التوقيت

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تنبيهات الوزارة لضيوف الرحمن، بتجنب الذهاب إلى منشأة الجمرات والخروج تحت أشعة الشمس للفترة من الساعة ١١ صباحًا إلى الساعة ٤ عصرًا؛ نظرًا لارتفاع درجة الحرارة.
ودعت وزارة الصحة، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى تجنب الإجهاد الحراري؛ بحمل المظلة، والإكثار من شرب الماء؛ مشيرة إلى أن تعرض الحاج المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة ولفترات طويلة، خطرٌ على صحته.
وفي التفاصيل، حذرت "الصحة" الحجاج، من التعرض لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساءً، حاثة على استخدم المظلة بشكل دائم لتجنب التعرض لأشعة الشمس.
وأضافت: "احرص على شرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم ولا تنتظر الشعور بالعطش، وتجنب المشي على الأسطح أو لمسها في أوقات الذروة".