"الصحة" تُجدد تحذيراتها لضيوف الرحمن: تجنبوا الخروج تحت أشعة الشمس في هذا التوقيت

ودعت وزارة الصحة، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى تجنب الإجهاد الحراري؛ بحمل المظلة، والإكثار من شرب الماء؛ مشيرة إلى أن تعرض الحاج المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة ولفترات طويلة، خطرٌ على صحته.