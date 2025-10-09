"الشؤون الدينية في الحرمين " تنظّم ملتقى "مآثر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح" في المدينة المنورة

ويستعرض الملتقى الذي سيعقد بمقر غرفة المدينة المنورة مدة يومين، 35 بحثًا علميًا يقدمها المشاركون، تتناول جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح المباركة في خدمة المسجد النبوي، ومجتمع المدينة المنورة، وإسهاماته في مجالات الإمامة، والتعليم، والقضاء، والإرشاد، وخدمة المجتمع، إضافة إلى سيرته ومنهجه الوسطي، ومكانته العلمية والإنسانية.