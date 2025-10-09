"الشؤون الدينية في الحرمين " تنظّم ملتقى "مآثر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح" في المدينة المنورة

تنظّم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الأربعاء المقبل، مُلتقى "مآثر الشيخ عبدالعزيز بن صالح -رحمه الله- وجهوده في المسجد النبوي" بمشاركة 53 شخصية من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجمعٌ من أعيان المدينة المنورة، والشخصيات العلمية الذين عاصروا وأدركوا الشيخ عبدالعزيز بن صالح -رحمه الله-.
ويستعرض الملتقى الذي سيعقد بمقر غرفة المدينة المنورة مدة يومين، 35 بحثًا علميًا يقدمها المشاركون، تتناول جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح المباركة في خدمة المسجد النبوي، ومجتمع المدينة المنورة، وإسهاماته في مجالات الإمامة، والتعليم، والقضاء، والإرشاد، وخدمة المجتمع، إضافة إلى سيرته ومنهجه الوسطي، ومكانته العلمية والإنسانية.
وأكّد رئيس رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الملتقي يأتي ضمن جهود توثيق سيَر علماء الحرمين الشريفين، وإبراز عطائهم العلمي والشرعي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.
من جانبه، أوضح مساعد الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الملتقى يُجسّد الوفاء والعرفان لعلماء الحرمين الشريفين الذين خدموا الدين والوطن بإخلاص، مؤكدًا أن مثل هذه الملتقيات تُسهم في حِفظ الإرث العلميّ، والعطاء الدعويّ لرموز الأمة، وتُعزّز من حضورهم في الذاكرة المعرفية والمجتمعية.