"250" مظلّة صمّمت خصيصًا للمسجد النبوي لراحة وأمان قاصديه

وتبلغ أبعاد المظلة نحو: "25,5" مترًا في "25,5" مترًا، ويصل ارتفاعها إلى نحو "22" مترًا، وتزن ما يقارب الـ"40" طنًّا، وتعمل بنظام آلي لفتح المظلّة مع بزوغ الشمس وإغلاقها قبل الغروب.