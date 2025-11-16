تعليم مكة يسجّل حضورًا لافتًا في الأسبوع الثاني من مهرجان "الرياضيات لغة العلوم"

وقدّم المهرجان باقة متنوعة من البرامج شملت (53) عرضًا مصورًا، و(12) ورشة، و(5) لقاءات، و(6) ندوات، و(3) حوارات، و(4) مسرحيات، و(4) أوبريتات، و(7) أركان مرسم، و(7) ألعاب تعليمية، و(9) مسابقات؛ مما أسهم في تعزيز مهارات الرياضيات وربطها بالعلوم بطريقة تفاعلية.