تعليم مكة يسجّل حضورًا لافتًا في الأسبوع الثاني من مهرجان "الرياضيات لغة العلوم"

واصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تميزها خلال الأسبوع الثاني من مهرجان "الرياضيات لغة العلوم"، ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، التي تنفذها -واحة الملك سلمان للعلوم- بالشراكة مع تعليم منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، مسجّلةً إقبالًا واسعًا تجاوز (8968) زائرًا من طلاب وطالبات وأسر ومؤسسات تعليمية وجامعية حتى يوم الخميس (13) نوفمبر.
وشهد المهرجان الذي يستمر حتى (30) نوفمبر الجاري حضور (4357) طالبًا، و(4611) طالبة، من (87) مدرسة بنين، و(92) مدرسة بنات، إضافة إلى مشاركة جامعية تمثلت في (401) طالب و(315) طالبة.
ولم يقتصر الإقبال على المؤسسات التعليمية؛ إذ شهد المهرجان حضور (211) أسرة، قدمت للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والورش التدريبية والألعاب التعليمية التي تجمع الفائدة والمتعة؛ مما أسهم في تعزيز الوعي الأسري بأهمية العلوم والرياضيات في تنمية مهارات الأبناء.
وقدّم المهرجان باقة متنوعة من البرامج شملت (53) عرضًا مصورًا، و(12) ورشة، و(5) لقاءات، و(6) ندوات، و(3) حوارات، و(4) مسرحيات، و(4) أوبريتات، و(7) أركان مرسم، و(7) ألعاب تعليمية، و(9) مسابقات؛ مما أسهم في تعزيز مهارات الرياضيات وربطها بالعلوم بطريقة تفاعلية.
وشهد المسرح المصاحب تقديم (53) برنامجًا استفاد منها (5181) زائرًا، مؤكدًا الدور البارز لتعليم مكة في دعم الفعاليات العلمية النوعية وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم التفاعلي.