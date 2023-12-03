"بامنيف": 15 محطة جودة هواء لـ"مدن" تنضم لشبكة "الالتزام البيئي"

وبحسب ما ذكره "بامنيف" من حيث الكادر وتنوعه، يعمل في الوحدة المركزية للرصد فريق كامل من الفنيين السعوديين، المختصين في جودة الهواء، وخبراء في النماذج العددية، وخبراء في الأقمار الصناعية، ذوي كفاءة عالية، وظيفتهم معالجة البيانات، وإصدار التقارير الآنية واليومية، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة المحطات ومراقبة الكفاءة التشغيلية، في كافة المواسم كموسم الرياض وموسم الحج والفورميلا 1، من أجل سرعة التعامل من موقع الحدث، لقياس مدى التلوث، وقربها من المستقبلات الحساسة، مثل منازل المواطنين والمناطق التجارية، والمستشفيات، والمدارس.