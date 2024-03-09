"الرؤية ممكنة".. مرصد جامعة المجمعة يؤكد بقاء الهلال في الأفق بعد غروب شمس الغد

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي، بقاء الهلال بعد غروب الشمس مساء غد الأحد ٢٩ شعبان ١٤٤٥هـ، موضحًا مدد بقاء الهلال في الأفق في سماء عدد من مدن المملكة.