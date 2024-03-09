"الرؤية ممكنة".. مرصد جامعة المجمعة يؤكد بقاء الهلال في الأفق بعد غروب شمس الغد

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي، بقاء الهلال بعد غروب الشمس مساء غد الأحد ٢٩ شعبان ١٤٤٥هـ، موضحًا مدد بقاء الهلال في الأفق في سماء عدد من مدن المملكة.
وفي التفاصيل، بيّن مرصد جامعة المجمعة الفلكي مدة بقاء الهلال في الأفق بعد غروب الشمس مساء غد الأحد؛ إذ أكد بقاء الهلال في الأفق ١٣ دقيقة في سماء مكة والمدينة وتبوك؛ فيما بيّن أن الهلال سيبقى ١٢ دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل.
وحدد مدة بقاء الهلال في الأفق بـ١١ دقيقة في سماء الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وحفر الباطن وعرعر.
وهذا يؤكد إمكانية رؤية الهلال في عدد من مدن ومناطق المملكة مساء غد الأحد ٢٩ شعبان ١٤٤٥هـ ما لم يُحجب الهلال بغيم أو قتر.