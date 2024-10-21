وزير الصحة: إطلاق اتفاقيات صحية استثمارية بأكثر من 50 مليار ريال خلال ملتقى الصحة العالمي

وأفاد بأن قطاع التأمين الصحي الخاص يشهد نمواً كبيراً، إذ إنه في عام 2011 كان المؤمن من التأمين 3 ملايين شخص، أما بنهاية 2023 فقد ارتفع الرقم ليتجاوز 12 مليوناً، بحجم سوق يصل إلى 40 مليار ريال، متوقعاً أن يتضاعف التأمين الصحي الخاص بحلول عام 2030، مشيراً إلى نمو قطاع الأدوية السعودي بمعدل سنوي يلامس 10٪، وأنه من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 72 مليار ريال في عام 2030، وبذلك يكون قطاع الأدوية السعودي الأسرع نمواً بين مجموعة العشرين.