"القيادة" تهنّئ رئيسَيْ سيراليون وتوغو بذكرى يوم الاستقلال لبلديهما

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة للرئيس الدكتور "جوليوس مادا بيو" رئيس جمهورية سيراليون؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيةَ تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهة أخرى بعث خادمُ الحرمين الشريفين برقيةَ تهنئة للرئيس "فور إسوزيمنا جناسنجبي" رئيس جمهورية توغو؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث وليُّ العهد برقيةَ تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية توغو.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.