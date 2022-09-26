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"التعليم": أكثر من 19 ألف طالب وطالبة يدرسون التمريض في الجامعات السعودية

المستهدف في 2030 هو الوصول إلى 300 ألف ممارس وممارسة بنسبة توطين 67%
"التعليم": أكثر من 19 ألف طالب وطالبة يدرسون التمريض في الجامعات السعودية
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أعلنت وزارة التعليم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة يدرسون التمريض في الجامعات السعودية، في ظل حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة؛ للوصول إلى توطين 67% من ممارسي مهنة التمريض بالمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وقالت الوزارة: هناك 14681 طالبًا وطالبة في الكليات الحكومية، و4474 في الكليات الأهلية، وهناك 25 كلية حكومية و14 كلية أهلية.

وأضافت: عدد المقبولين في تخصصات التمريض في 2020 كان 3170 طالبًا وطالبة ثم ارتفع في 2021 إلى 6262، ثم وصل في 2022 إلى 9449 طالبًا وطالبة.

وأردفت الوزارة: عدد ممارسة المهنة في 2022 وصل إلى 220 ألف ممارس وممارسة بنسبة توطين بلغت 36%، والمستهدف في 2030 هو 300 ألف ممارس وممارسة بنسبة توطين 67%.

وزارة التعليم
الجامعات السعودية

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