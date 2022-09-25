"وزارة العدل": 54 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج مركز التدريب العدلي التأهيلية

وكشفت وزارة العدل أن المركز نفّذ 1090 دورة تدريبية خلال الفترة نفسها، بواقع 14 ألف ساعة تدريبية استفاد منها القضاة، والباحثون القانونيون، وقضاة ديوان المظالم، وملازمو ديوان المظالم، ومنسوبو وزارة الموارد البشرية، والحرس الملكي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأمانة مجلس التعاون الخليجي، ومنسوبو وزارة الدفاع وغيرها.