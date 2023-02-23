خطر لكل القوانين والأعراف.. رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

وأهاب بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة؛ مجددًا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى حل قضيته المصيرية، التي تُعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المدنيين، ومنع أي تصعيد خطير يُفضي إلى تداعي حل القضية، ومواصلة العنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء.