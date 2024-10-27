جامعة جازان تنظم ملتقى "كفاءة الطاقة" بكلية الهندسة وعلوم الحاسب

وأضاف أن الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا في تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة بدعم من رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات النوعية في مجال كفاءة الطاقة.