جامعة جازان تنظم ملتقى "كفاءة الطاقة" بكلية الهندسة وعلوم الحاسب

نظمت جامعة جازان، ممثلة في وكالة الجامعة وفريق كفاءة الطاقة، صباح اليوم الأحد، ملتقى "كفاءة الطاقة"، بمسرح كلية الهندسة وعلوم الحاسب.
جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب وأعضاء مجلس الجامعة والهيئة التدريسية والإداريين والطلاب والطالبات.
وقال الدكتور "أبو طالب" في كلمته الافتتاحية للملتقى: إن جامعة جازان حريصة على مواصلة دورها الريادي ودعم مسيرة النجاح من خلال المعرفة ونقلها للمجتمع وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية في مختلف المجالات وعلى رأسها كفاءة استخدام الطاقة.
ودعا جميع منسوبي الجامعة لتبني ثقافة استهلاك مستدام للطاقة، بما يسهم في الحفاظ على مواردنا الوطنية للأجيال القادمة.
وأضاف أن الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا في تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة بدعم من رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات النوعية في مجال كفاءة الطاقة.
وشهد الملتقى عرض مقاطع مرئية عن كفاء الطاقة وتسخير الإمكانات الطبيعية والبشرية لتعزيز كفاءة الطاقة، كما قدمت ثلاث ورقات عمل الأولى عن دور المملكة في تعزيز كفاءة الطاقة نحو الاستدامة وتحقيق رؤية 2030 قدمها الدكتور عبدالله مغفوري، أستاذ الطاقة المتجددة المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية.
فيما قدم الورقة الثانية أستاذ الهندسة المعمارية المساعد الدكتور عزام العصيمي، عن استراتيجيات تعزيز كفاءة الطاقة في المباني ودور جامعة جازان في هذا المجال.
واختتمت الجلسة بالورقة الثالثة التي قدمها أستاذ الهندسة الميكانيكية المشارك الدكتور سفيان الملولي، وتناول موضوع التصميم الميكانيكي للمساكن لتحقيق كفاءة الطاقة وكود البناء السعودي.
بعدها فُتح باب النقاش حول موضوع كفاءة الطاقة مع مقدمي الأوراق العلمية والحضور والتحديات المستقبلية في مجال كفاءة الطاقة.