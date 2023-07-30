"لماذا يقتل الحر بأوروبا ولا يقتل بالدول العربية؟..7 أسباب يجيب بها "المسند"

وأردف معددًا العوامل: "المباني في أوروبا مصممة ابتداءً للحفاظ على التدفئة في الشتاء، ولم تصمم للحماية من موجات الحر، وتصميم الغرف على أن تكون مساحتها صغيرة؛ حتى تسهل تدفئتها في الشتاء القارس البرودة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن تتعاظم درجة الحرارة المحصورة بالغرفة الصغيرة، مقارنة بحجم غرفة أكبر مساحة وأعلى سقفًا، حيث يولّد الإنسان وما حوله من أجهزةٍ حرارةً داخل الغرفة، علاوة على حرارة الحوائط والسقف، فتجتمع تلك المصادر الحرارية في حيز ضيق، فترتفع الحرارة بسرعة في الغرف الصغيرة أكثر من الغرف الكبيرة".