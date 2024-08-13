بالشراكة مع "نزاهة".. جمعية حقوق الإنسان توضح دور الحوكمة في تعزيز الشفافية

تناولت "الحربي"؛ خلال المحاضرة، أهمية عمل الجميع بأدوارهم المنوطة بهم والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء ببيئات الأعمال والمُضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة، كما تناولت المحاضرة مبادئ الحوكمة والتعريف بها، إضافة إلى مبدأ المساءلة ومبدأ المشاركة ومبدأ مكافحة الفساد، والشفافية، والذي من شأنه وضع الحق في الوصول إلى المعلومات التي تعد أساساً تحترمه الأنظمة واللوائح.