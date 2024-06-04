"ويڤز" يقدم خصومات على الأنشطة البحرية تصل إلى 10%

بالتزامن مع انطلاق حملة صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها"؛ التي أطلقتها منصة "روح السعودية"، والتي تهدف للاستمتاع بالوقت مع العائلة والأصدقاء من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المميزة، بالإضافة إلى الوجهات السياحية الغنية والمتنوعة، أعلن تطبيق "ويڤز" المتخصص في خلق الفرص لعشاق الرياضات البحرية وتجربة الأنشطة البحرية في جدة، وذلك من خلال تقديم العديد من التخفيضات والعروض للأهالي والسياح والزوار من المواطنين والمقيمين، وبالإمكان استخدام كود SMR24 للحصول على خصم 10% على جميع الفعاليات.
ويأتي ذلك من خلال ما تشهده السعودية من إقبال على وجهاتها السياحية بالصيف وعلى ما تقدمه منصة "روح السعودية" من فعاليات وأحداث وتجارب مميزة في "عروس البحر الأحمر" لزيارة العديد من الأماكن في جدة إلى جانب ممارسة رياضة الغوص والاستمتاع بسنوركلينج في جزيرة بياضة وجزيرة الشراع التي تعد من المتنزهات والأماكن السياحية بجدة.
ويقدم برنامج صيف السعودية تحت شعار "تراها" سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.