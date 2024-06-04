"ويڤز" يقدم خصومات على الأنشطة البحرية تصل إلى 10%

ويأتي ذلك من خلال ما تشهده السعودية من إقبال على وجهاتها السياحية بالصيف وعلى ما تقدمه منصة "روح السعودية" من فعاليات وأحداث وتجارب مميزة في "عروس البحر الأحمر" لزيارة العديد من الأماكن في جدة إلى جانب ممارسة رياضة الغوص والاستمتاع بسنوركلينج في جزيرة بياضة وجزيرة الشراع التي تعد من المتنزهات والأماكن السياحية بجدة.