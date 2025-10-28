مفتي عام المملكة يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف ويسلّم التقرير السنوي للرئاسة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مكتبه بالرياض، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وجرى اللقاء بحضور معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى، والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي، والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
وقدّم الدكتور السند التهنئة لسماحة المفتي العام بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مفتياً عاماً للمملكة ورئيساً لهيئة كبار العلماء، داعيًا الله له بالتوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله –.
وأثنى سماحة المفتي على الجهود التي تبذلها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تحظى به من دعم القيادة الرشيدة، بما يسهم في تعزيز دورها في المجتمع.
وخلال اللقاء، تسلّم سماحته نسخة من التقرير السنوي لمنجزات الرئاسة العامة، كما تسلّم الدكتور فهد الماجد نسخة مماثلة من معالي الدكتور السند.