مفتي عام المملكة يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف ويسلّم التقرير السنوي للرئاسة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مكتبه بالرياض، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.