محليات

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 77 "دفعة أبريل"

البرنامج دعا المستفيدين للتحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية
"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 77 "دفعة أبريل"

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن صدور نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024).

ودعا البرنامج المستفيدين للتحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login.

وكان البرنامج أودع في العاشر من مارس الجاري الدعم المخصَّص لشهر مارس؛ "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم بالدفعة 76.

وأودع البرنامج 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والسبعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

برنامج حساب المواطن
نتائج الأهلية

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