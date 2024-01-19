"صندوق" برئاسة ولي العهد لحماية "النمر العربي" من الانقراض.. ويوم عالمي للاحتفاء به

ومن الجدير بالذكر أن الاسم الذي يطلق على صغار النمر العربي هو "هرماس"، وجمعه "هراميس". ويولَد الصغار دون بصر، ويستمر ذلك 10 أيام، بينما تستمر فترة الحمل من 98 يومًا إلى 100 يوم، كما تصل أعمارها في مراكز الإكثار حتى 20 عامًا، وتصل في البرية إلى 15 عامًا فقط.