زار لاعب كرة القدم المشهور عالمياً "فيزيوثيرابيا" وحمل رسالة للأطفال المعاقين

وكان هناك عديد من اللحظات المؤثرة خلال الحفل الذي حضره الأطفال من مختلف أنحاء الرياض، وبمجرد دخول نجم كرة القدم إلى المركز الصحي المتطور التابع لـ "فيزيوثيرابيا" في العليا فيو، ركض إليه طفلٌ صغيرٌ يرتدي قميص الهلال الخاص به، وهو يشعر بالحماس، وأجرى كوليبالي حواراً معه، حيث قال له، "هل ترى هذه الكرة؟ الأمر لا يتعلق باللعب فقط؛ يتعلق الأمر بالحلم، لا تتوقف أبدًا عن الحلم".