نتائج مبادرات "كفاءة" في 8 سنوات.. 246 خطًّا للإنتاج بـ33 شركة لخفض الانبعاثات

وأسفرت نتائج هذه المبادرات منذ بدايتها في العام 2011 وحتى 2019، عن تحسن كبير في مستوى كثافة الطاقة (EI) للصناعات كثيفة الاستهلاك؛ حيث حقق قطاع البتروكيماويات انخفاضًا في كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 2.8%؛ فيما حقق قطاع الأسمنت انخفاضًا بنسبة 2.8% في كثافة استهلاك الطاقة في إنتاج الأسمنت، و4.2% في إنتاج الكلنكر، أما قطاع الحديد فحقق انخفاضًا بنسبة 2% في كثافة استهلاك الطاقة.