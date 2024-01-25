تحذير يتجدد.. البحث عن "الفقع" في المناطق الحدودية مخالفةٌ قد تنتهي بالسجن وغرامة 25 ألف ريال

وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا؛ سيعرّض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25.000) ريال أو بهما معًا.