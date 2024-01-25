تحذير يتجدد.. البحث عن "الفقع" في المناطق الحدودية مخالفةٌ قد تنتهي بالسجن وغرامة 25 ألف ريال

جدّد "حرس الحدود" اليوم الخميس، التأكيد على أن البحث عن نبات الكمأ "الفقع" في المناطق الحدودية؛ يُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
وقبل أيامٍ حذّرت المديرية العامة لحرس الحدود، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا؛ سيعرّض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25.000) ريال أو بهما معًا.