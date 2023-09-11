"العثيم للاستثمار" توقع مذكرة تفاهم مع "المقر للتطوير والتنمية".. لتطوير مشاريع نوعية كبرى بالمدينة المنورة

أعلنت شركة "العثيم للاستثمار" توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "المقر للتطوير والتنمية" وذلك من أجل التعاون لإنشاء مشاريع مشتركة بينهما في مجال التنمية والتطوير الحضري، وتطوير مشاريع نوعية كبرى بالمدينة المنورة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الانتشار في مختلف مدن المملكة، وتوسيع نطاق عملها لتشمل المنطقة الغربية.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم من قبل "العثيم للاستثمار" الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي، ومن جانب "المقر للتطوير والتنمية" الأستاذ ماجد بن محمد الشلهوب، الرئيس التنفيذي للشركة وتضمنت المذكرة أطر التعاون العامة بين الشركتين فيما يخص مشاريع التنمية والتطوير الحضاري في المدينة المنورة.
يأتي هذا التعاون الاستراتيجي بين "العثيم للاستثمار" و"المقر للتطوير والتنمية" تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ورؤية سمو ولي العهد للمدينة المنورة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أيضا الرؤية تتضمن تحسين جودة الحياة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
وتعد منطقة المدينة المنورة من أولويات الحكومة السعودية، حيث تحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والذي يعمل على تنميتها وتطويرها بشكل مستمر، واطلاق العديد من المشاريع الكبرى هناك، وفي ظل متابعة حثيثة ومستمرة من سمو أمير المنطقة ونائبه وبجهود كبيرة من أمين المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد ماجد محمد بن شلهوب الرئيس التنفيذي لشركة "المقر للتطوير والتنمية" إن توقيع مذكرة التفاهم مع "العثيم للاستثمار" يأتي وفق استراتيجية الشركة التي تستهدف التطوير والتنمية العمرانية بما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير الحضري، وإنشاء العديد من المشاريع التي لها بعد تنموي واجتماعي في منطقة المدينة المنورة، والتي تحظى باهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة من معالي أمين المنطقة.
وأضاف "الشلهوب" أن شركة "المقر للتطوير والتنمية" تنشد في أعمالها المشاريع الرائدة والمبتكرة والمميزة وغيرها من المشاريع التنموية التي تساهم في دعم اقتصاد المملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة.
يشار إلى أن العثيم تسعى أيضا من خلال هذه الاتفاقية لتقديم مشاريع نوعية تساهم في رفع مستوى الاقتصاد المحلي للمدينة المنورة. حيث وضعت الشركة خططًا لإنشاء مشاريع نوعية ومتعددة الاستخدامات توفر فرص وظيفية جديدة، وهو ما سيساهم بدوره في تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين.
وعبر "مشعل بن عميره" الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على جهوده المباركة ودوره في تطوير المدينة والمساهمة في اطلاق العديد من المشاريع النوعية الكبرى والتي بدورها تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وتساعد بشكل كبير في دعم اقتصاد المملكة.
و أكد "مشعل بن عميره" أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "المقر للتطوير والتنمية" يأتي في إطار شراكاتها وتعاونها المثمر مع الشركات الوطنية لدعم مشاريعها التنموية الجاذبة دعمًا لاستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية في توسيع شبكة انتشارها الممنهج في مجال المشاريع المتكاملة لتغطية معظم مدن المملكة، حيث تزيد قيمة مشاريعها قيد التنفيذ الآن عن 12 مليار ريال دعمًا لبرامج جودة الحياة وتماشيًا مع رؤية 2030.