"العثيم للاستثمار" توقع مذكرة تفاهم مع "المقر للتطوير والتنمية".. لتطوير مشاريع نوعية كبرى بالمدينة المنورة

وفي سياق متصل، أكد ماجد محمد بن شلهوب الرئيس التنفيذي لشركة "المقر للتطوير والتنمية" إن توقيع مذكرة التفاهم مع "العثيم للاستثمار" يأتي وفق استراتيجية الشركة التي تستهدف التطوير والتنمية العمرانية بما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير الحضري، وإنشاء العديد من المشاريع التي لها بعد تنموي واجتماعي في منطقة المدينة المنورة، والتي تحظى باهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة من معالي أمين المنطقة.