"كاوست" و"ثقة" توقعان مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية لتعزيز الابتكارات التقنية والحلول الذكية

وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مذكرة تفاهم مع شركة "ثقة" في خطوة تاريخية تهدف لدفع الابتكارات التقنية وتعزيز النجاح على المدى البعيد.
وتمثل هذه المناسبة المهمة بداية رحلة تحويلية لإحداث ثورة في الصناعات وفتح الإمكانات الحقيقية للحلول الرقمية.
و"ثقة" هي شركة تقنية رائدة ومتخصصة في تطوير وتطبيق منتجات رقمية وحلول ذكية ومتطورة للأعمال في مختلف المجالات.
وتهدف -من خلال اتباع منهج عمل مشترك وحلول متطورة- إلى تمكين المؤسسات من الازدهار في المشهد الرقمي المتطور، وإنشاء حلول تحويلية تحقق أثراً حقيقياً وقيمة مستدامة للشركاء.
ومن المتوقع أن تكون شركة "ثقة"، بخبرتها ونهجها الحكيم، الشريك الموثوق به لتوفير الحلول الذكية للتغلب على تعقيدات المشهد الرقمي.
كما تهدف من خلال تسخير القدرات التحويلية للتقنيات والمنتجات الرقمية إلى دفع الشركات نحو مستقبل مليء بالإمكانيات اللامحدودة.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين التزامهما بتعزيز نمو ونجاح الأعمال من خلال طرح حلول مبتكرة ترفع من القيمة لشركائهم، وتدفع الصناعات إلى آفاق جديدة في عصر رقمي دائم التطور.
وأكد البروفيسور عمر كنيو، أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في كاوست أن توقيع مذكرة التفاهم هذه تعزز الاستفادة من نقاط القوة لدى ثقة وكاوست في مجال التقنيات الرقمية.
وقال كنيو: "تهدف الاتفاقية إلى تسريع البحث التعاوني والتطوير المشترك في المجالات الاستراتيجية، ومتابعة المنتجات والحلول المبتكرة وتعزيز تطلعات رؤية السعودية 2030".
بدوره، أضاف المهندس أحمد العلولا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ثقة لحلول الأعمال: "يسعدنا إقامة شراكة استراتيجية مع كاوست التي تعتبر من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى بناء مجتمع مثمر من خلال تبادل خبراتنا ومهاراتنا وتقديم كل ما هو ضروري لتحقيق أهدافنا المشتركة، ونسعى بكل ثقة للتعاون في مجال البحث وتطوير تطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية".