"كاوست" و"ثقة" توقعان مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية لتعزيز الابتكارات التقنية والحلول الذكية

بدوره، أضاف المهندس أحمد العلولا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ثقة لحلول الأعمال: "يسعدنا إقامة شراكة استراتيجية مع كاوست التي تعتبر من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى بناء مجتمع مثمر من خلال تبادل خبراتنا ومهاراتنا وتقديم كل ما هو ضروري لتحقيق أهدافنا المشتركة، ونسعى بكل ثقة للتعاون في مجال البحث وتطوير تطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية".